SPD-Vorstand will Leitantrag zur GroKo-Bilanz festzurren

BERLIN (dpa-AFX) - Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Parteitag in Berlin legt die SPD-Führung letzte Hand an ihren Antrag zur Halbzeitbilanz der großen Koalition.



Der Parteivorstand (10.30 Uhr) soll den Entwurf am Donnerstag billigen. Die angehenden Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten das Papier nach dem gewonnenen Mitgliederentscheid in den vergangenen Tagen mit dem SPD-Präsidium überarbeitet. Unter anderem wollten sie festlegen, über welche Themen und Forderungen die SPD mit CDU und CSU erneut sprechen will.

Hohe Hürden stellt die Parteiführung in einer vorläufigen Antragsversion, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, allerdings nicht. So wird nicht die sofortige Aufgabe der "Schwarzen Null" verlangt - es heißt lediglich, stetige Investitionen dürften nicht "an dogmatischen Positionen" wie einer schwarzen Null scheitern. Die Aufgabe eines ausgeglichenen Haushalts gilt für die Union als unannehmbar. Die SPD-Führung betont in dem vorläufigen Entwurf: "Weder der Verbleib in einer Koalition noch der Austritt aus ihr sind ein Selbstzweck."