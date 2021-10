SPD-Vorstand will Koalitionsverhandlungen am Nachmittag absegnen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Parteivorstand der SPD will nach dpa-Informationen ndie Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP noch am Freitagnachmittag absegnen.



Grundlage für den angestrebten Beschluss soll das von den Unterhändler erarbeitete Bilanzpapier sein. Die Spitzen aller drei Parteien hatten zuvor angekündigt, ihren Gremien die Aufnahme von Koalitionsgesprächen zu empfehlen. Bei den Grünen soll am Sonntag ein kleiner Parteitag entscheiden, bei der FDP der Bundesvorstand am Montag./tam/DP/jha