SPD-Vorsitz: Dreyer ruft alle Mitglieder zur Stimmabgabe auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer hat alle Mitglieder der Partei aufgefordert, bei der Mitgliederbefragung über den neuen Parteivorsitz ihre Stimme abzugeben. "Ich rufe alle Mitglieder auf: Nehmt teil und gebt eure Stimme ab. Das ist die Chance mitzubestimmen", sagte Dreyer den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Mittwochsausgaben).

Es schaffe die "Legitimation, die unsere neuen Vorsitzenden brauchen werden", so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin weiter. Auf die Frage, ob sie selbst schon wisse, für welches Kandidatenduo sie abstimmen werde, antwortete sie: "Ja, ich habe mich entschieden", so die kommissarische Vorsitzende. Man betreibe gerade "einen riesigen Aufwand, damit die Mitglieder über die Parteiführung abstimmen können", sagte Dreyer den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Sie erwarte dann "aber auch von allen in der Partei, dass die neuen Vorsitzenden Solidarität und Rückhalt erfahren. Sonst wird es eng für uns", so die SPD-Politikerin weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur