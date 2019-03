SPD-Vize Schäfer-Gümbel teilt gegen CDU-Chefin aus

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer scharf angegriffen, weil sie die SPD-Reformpläne zum Sozialstaat weitgehend ablehnt. "Gerade die neue Vorsitzende der CDU hat sich mit Festlegungen verrannt. Sie muss aus der Ecke wieder heraus", sagte Schäfer-Gümbel der "Frankfurter Rundschau" (Freitagsausgabe).

Der SPD-Vize sieht etliche Parteien, "die sich ernsthaft Gedanken über die Zukunft des Sozialstaats und der Arbeit machen". Der hessische SPD-Vorsitzende nannte es in der Zeitung "gut und interessant, dass Grüne, FDP und Linkspartei sich in einem konstruktiven Dialog dazu positionieren". Schäfer-Gümbel fügte hinzu: "Die einzigen, die ausfallen, sind die Christdemokraten." Dies werde sich auch in der Koalition der SPD mit CDU und CSU im Bund zeigen. "Ich erwarte weiter kontroverse Debatten in der Großen Koalition", sagte Schäfer-Gümbel der "Frankfurter Rundschau". Einen Bruch der GroKo schloss er nicht aus: "Regierungen bildet man für eine komplette Wahlperiode. Aber es muss auch erkennbar sein, dass sich Dinge verändern lassen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur