SPD-Vize Schäfer-Gümbel: Jamaika muss massiv investieren

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat die Jamaika-Unterhändler aufgefordert, verantwortungsvoll mit den Steuerüberschüssen umzugehen.



"Deutschland lebt von seiner Substanz. Die neue Bundesregierung muss massiv investieren - in Bildung, in die Verkehrswege, in die digitale Infrastruktur", sagte der hessische SPD-Landeschef der Deutschen Presse-Agentur. Das Ergebnis der Steuerschätzung zeige, dass die nötigen Mittel vorhanden seien. Union, FDP und Grüne müssten in ihren Sondierungsgesprächen nun "endlich aus dem Selbstfindungsmodus kommen und sich zu Investitionen statt Klientelpolitik bekennen", sagte Schäfer-Gümbel. "Sonst verspielen sie Deutschlands Zukunft."/tb/DP/zb