Berlin (ots) - Nach dem Rücktritt des mit Stimmen von CDU und AfD gewähltenthüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich fordert SPD-Vize KevinKühnert weitere Konsequenzen, um eine Arbeitsgrundlage für die Fortsetzung dergroßen Koalition zu schaffen. "Der Druck der SPD hat dazu geführt, dassKemmerich zurücktreten musste und dass der Prozess über die Wahl von BodoRamelow hin zu Neuwahlen jetzt eingeleitet wird", sagte Kühnert dem"Tagesspiegel". Es brauche jetzt zusätzlich noch "echte Klärungsprozess in derCDU", über das Verhältnis zur AfD, gerade in Ostdeutschland."Ich habe nicht den Eindruck, dass alle schon den Knall gehört haben", betonteKühnert. "Die CDU-Spitze muss dringend ihren Laden unter Kontrolle bekommen, dasist auch in unserem Sinne", sagte der 30-Jährige. "Denn wir koalieren nicht nurmit Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern wir koalieren mit der ganzen Parteidahinter. Und wir haben selbstverständlich kein Interesse daran, in Mithaftunggenommen zu werden für Leute, die ein ungeklärtes Verhältnis zum rechten Randhaben."Wenn die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, der Generalsekretär Paul Ziemiak und dasPräsidium sagten: Keine Kooperation mit AfD - sprechen die dann wirklich füralle, fragte Kühnert. "Haben die überhaupt noch genügend Autorität, dasdurchsetzen zu können? Wir haben nächstes Jahr Landtagswahlen in Sachsen-Anhaltund Mecklenburg-Vorpommern." Wer garantiere, dass die CDU dort nicht wieder mitder AfD indirekt oder sogar direkt zusammenarbeite. "Es gab schließlich auch dieapplaudierende Zustimmung aus anderen CDU-Landesverbänden. Stimmen ausBrandenburg, aus Berlin, die sich gefreut haben, die versucht haben, Thüringenals Projekt der Mitte zu verkaufen."Wenn zudem Bundestagsabgeordnete jetzt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) offenangreifen und meinen, dass sie der CDU schweren Schaden zugefügt habe, indem sieden Ostbeauftragten Christian Hirte wegen dessen Lob für Kemmerichs Wahlabberufen habe, dann sei das ja Ausdruck davon, "dass es dort bei einzelnenüberhaupt kein Schuldbewusstsein gibt.", so Kühnert. "Relevante Teile der CDUsehen es als eine große Gemeinheit, dass dieser politische Treppenwitz zügigbeendet wurde", betonte Kühnert. "Das betrifft uns als Koalitionspartner unddeswegen lassen wir denen das auch nicht durchgehen."