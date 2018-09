SPD-Vize: Mit 'Konservativen und Marktradikalen' über Mieten streiten

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner sieht in einer gesetzlichen Begrenzung von Mieterhöhungen eine Chance, "das Grundrecht auf bezahlbares Wohnen" wieder herzustellen.



"Darüber müssen wir engagiert mit Konservativen und Marktradikalen streiten", kündigte er am Samstag auf Twitter an. Er verwies auf einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Darin hieß es, die Sozialdemokraten wollten in angespannten Wohnungsmärkten für fünf Jahre alle Mietsteigerungen auf maximal die Höhe der Inflationsrate deckeln. Das geht weit über die bisherigen Koalitionsbeschlüsse hinaus./rh/DP/zb