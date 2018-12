SPD-Vize Dreyer appelliert an neuen CDU-Chef

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Malu Dreyer hat den nächsten CDU-Vorsitzenden dazu aufgerufen, sich an den Koalitionsvertrag zu halten. Sie erwarte, dass "alles Bestand hat, was vorher in der Koalition vereinbart worden ist", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). "Die SPD muss aus eigener Kraft zu alter Stärke zurückfinden - unabhängig von Personalentscheidungen in anderen Parteien."

Auf die Frage, ob die SPD einen CDU-Chef Friedrich Merz zum Kanzler wählen würde, entgegnete Dreyer: "Diese Frage stellt sich nicht. Angela Merkel hat erklärt, dass sie bis zum Ende der Wahlperiode Kanzlerin bleiben wird."

