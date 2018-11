SPD-Verkehrsexperte: Planung von Bahnprojekten schnell angehen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize und -Verkehrsexperte Sören Bartol hat die Bedeutung eines gut ausgebauten Schienennetzes für den Wirtschaftsstandort Deutschland betont.



Bartol sagte am Dienstag in Berlin, es gebe nun Klarheit darüber, welche Aus- und Neubauprojekte für einen guten funktionierenden Schienenverkehr in Deutschland gebraucht werden. "Damit wir auf der Schiene nicht im Stau stecken bleiben, müssen wir die Planung der Projekte schnell angehen."

Wie die neuen Schienenprojekte konkret ausgebaut werden, müsse in den kommenden Jahren im Rahmen einer guten Bürgerbeteiligung vor Ort besprochen werden. "Dabei kommt es auch auf einen wirksamen Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner an", hob Bartol hervor.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat zahlreiche Bahnprojekte im Bundesverkehrswegeplan in die Top-Kategorie mit einer gesicherten Finanzierung hochgestuft./hoe/DP/jha