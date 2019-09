SPD: Umfallen oder aufstehen für den Klimaschutz? / Campact-Aktionen vor Regionalkonferenzen

Verden / Aller (ots) - Die SPD hat ihr Verbleiben in der GroßenKoalition an ein wirksames Klimaschutzpaket geknüpft. Doch mit demPlan des Klimakabinetts wird Deutschland seine Klimaziele deutlichverfehlen. Deshalb protestieren Unterstützerinnen und Unterstützerder Bürgerbewegung Campact in den nächsten drei Wochen vor denSPD-Regionalkonferenzen. Sie fordern die Kandidatenpaare für denParteivorsitz dazu auf, sich für eine deutliche Verschärfung desKlimapakets einzusetzen.In Braunschweig, Troisdorf, Potsdam, Dresden und München werdendie Campact-Aktiven mit Großmasken von Kanzlerin Merkel und derCDU-Chefin Kramp-Karrenbauer auftreten. Mit einer großenBowling-Kugel zielen "Merkel" und "Kramp-Karrenbauer" auf fast zweiMeter große Kegel mit den sieben SPD-Kandidatenpaaren.Demonstrierende fordern von den Kandidaten eine Entscheidung:umfallen oder aufstehen für den Klimaschutz."Das Klimapaket ist eine Kapitulation der SPD vor der Union - malwieder. Was vom Klimakabinett beschlossen wurde, hat selbst dieniedrigsten Erwartungen an diese Koalition unterschritten", sagtKatrin Beushausen, Campaignerin bei Campact. "Wer die SPD in Zukunftführen will, muss jetzt Farbe bekennen: Wer es mit dem Klimaschutzernst meint, darf nicht vor der Union umfallen."Die Beschlüsse des Klimakabinetts müssen von der Koalition ausUnion und SPD noch in Gesetze gegossen werden. Dafür ist die Positionder neuen SPD-Spitze entscheidend. Bei den Regionalkonferenzen werbendie Kandidatenpaare bei der Basis für sich und stellen ihre Pläne fürdie künftige Ausrichtung der Sozialdemokraten vor. Anfang Dezemberwählt der SPD-Parteitag die neue Doppelspitze.Vergangenen Freitag gingen bundesweit mehr als 1,4 MillionenMenschen mit Fridays for Future auf die Straße und forderten wirksameMaßnahmen zur Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele. "Die SPD hatsich selbst ein Ultimatum für den Verbleib in der Regierung gestellt:Wirksamer Klimaschutz oder Ende der Koalition. Sie muss jetzt handeln- oder die Konsequenzen ziehen", so Beushausen.Für Informationen zu den einzelnen Protest-Aktionen wenden Siesich bitte an perov@campact.de.Pressekontakt:Olga Perov, Pressestelle Campact e.V., Tel.: 04231 957 590 (auchmobil), perov@campact.de, Artilleriestraße 6, 27283 VerdenOriginal-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell