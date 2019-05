SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl Katarina Barley hält deutschen Mindestlohn für zu niedrig

Berlin (ots) - Im ARD-Mittagsmagazin hat Katarina Barley (SPD) denMindestlohn in Deutschland in Höhe von 9,19 Euro im europäischenVergleich als zu niedrig kritisiert. Sie betonte, "dass man davonnicht leben kann, zumindest nicht, wenn man ein Kind hat oder maneine Rente ansparen will."Die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl wiederholte indiesem Zusammenhang die Forderung der SPD, den Mindestlohn auf 12Euro anzuheben. Barley sagte: "In jedem Mitgliedsstaat derEuropäischen Union muss man von einem Vollzeitjob leben können. Dasist nicht zu viel verlangt." Auf die Belastung für die Wirtschaftangesprochen, räumte Barley ein: "Natürlich sind die Arbeitgeberdavon nicht begeistert." Barley fügte hinzu: "Wir sind derzeiteigentlich ausschließlich eine Wirtschaftsunion, das hat uns auchweit gebracht. Aber wir sind uns hoffentlich alle einig, dass Europamehr sein muss als das."https://www.youtube.com/user/ARDMittagsmagazinPressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell