Berlin (ots) - "Die SPD soll nach den Bundestagswahlen weiter mitregieren, auch als Juniorpartner der CDU." Dafür hat sich dieSpitzenkandidatin der Berliner SPD für die Bundestagswahl, Eva Högl,gegenüber dem rbb ausgesprochen. Sollte es nicht für eine eigeneMehrheit mit anderen Partnern reichen und eine Große Koalitionmöglich sein, sollten die Sozialdemokraten nicht in die Oppositiongehen. " In der Opposition setzt man natürlich gar nichts durch.Opposition ist immer das Schlechteste. Da landet alles im Papierkorboder in der Schublade." Die SPD habe in der vergangenenLegislaturperiode als Juniorpartner viel durchgesetzt wie denMindestlohn, Veränderungen im Mietrecht sowie bei der Frauen- undUmweltpolitik.Högl sprach sich zudem auch für mehr Video-Überwachung an Plätzenmit hoher Kriminalität wie dem Alexanderplatz aus. Dabei sollten festmontierte Kameras installiert werden, aber auch mobile, zum Beispielbei Veranstaltungen. Sie forderte dafür aber klare Regeln: "wer darfauf die Bilder zugreifen, wofür dürfen sie verwendet werden. Siemüssen nur kurz gespeichert werden und dann wieder gelöscht werden."Der regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte im rbb,die SPD peile bei der Bundestagswahl in Berlin eine Verbesserungihres Ergebnisses von 2013 an, also 24,6 Prozent plus x. In Berlinwolle er sich innerhalb der rot-rot-grünen Koalition weiterhinvorrangig um Wohnungsbau, Schulsanierung und eine Verbesserung derVerwaltung kümmern.