SPD-Spitze will mit Mitgliedern über Koalitionsvertrag diskutieren

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Spitze will sich in der kommenden Woche mit interessierten Parteimitgliedern über den rot-grün-gelben Koalitionsvertrag austauschen. Geplant sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zwei digitale Konferenzen, zu denen sich der wahrscheinlich künftige Kanzler Olaf Scholz, Generalsekretär Lars Klingbeil und die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zuschalten wollen. Am Donnerstag wurden die Parteimitglieder zu den Veranstaltungen am kommenden Montag und Mittwoch eingeladen.

"Alle drei hatten wir einen Weg zu gehen, um zusammenzufinden", heißt es in der Einladung über die potenziellen Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP. "In den Gesprächen haben wir vieles übereinander gelernt und durch Verständnis füreinander tragfähige Lösungen auch bei den schwierigen Fragen gefunden."

Anders als bei den Grünen werden bei SPD und FDP am ersten Dezemberwochenende Parteitage über den Eintritt in eine Ampel-Regierung entscheiden. Bei den Grünen sollte am Donnerstag eine Mitgliederbefragung beginnen.

Die SPD will auf den Konferenzen zumindest die Meinung der Mitglieder hören. Mit ähnlichen offenen Foren hatte die Partei auch ihr Wahlprogramm vorbereitet. Hier hatten Mitglieder zu den verschiedensten Themen mitdiskutiert und so die politische Linie der Partei mitbestimmt./tam/DP/eas