SPD-Spitze lobt Klimakompromiss

BERLIN (dpa-AFX) - Die neuen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben den Kompromiss im Vermittlungsausschuss zum Klimapaket als "guten ersten Schritt" gelobt.



Die Erhöhung des geplanten CO2-Preises um das Zweieinhalbfache sei "schon ein Signal", sagte Walter-Borjans am Montag nach einer Vorstandssitzung in Berlin. Zum von der SPD besonders geforderten sozialen Ausgleich sagte er: "Das ist auf den ersten Blick immer noch ein Punkt, an dem es Diskussionsbedarf geben könnte." Walter-Borjans verwies allerdings auf die geplante Entlastung beim Strompreis vor allem für kleinere Haushalte und kleinere Unternehmen.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) habe deutlich gemacht, dass der Strompreis im ersten Jahr des neuen Systems bei einem durchschnittlichen Haushalt um mehr als 60 Euro pro Jahr falle, die Entlastung wachse dann auf 100 Euro pro Jahr an. Für die soziale Ausgewogenheit sei dies "ein wichtiger Beitrag". Das Klimapaket werde mit der Einigung ein ganzes Stück besser, sagte Walter-Borjans. "Aber es ist sicher nicht das Ende der Fahnenstange." Mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei man sich einig, dass Klimaschutz eine fortgesetzte Aufgabe sei.

Esken nahm für die SPD in Anspruch, dass die Nachbesserungen auch auf ihr Konto gingen - sie seien im Sinne der jüngsten Parteitagsbeschlüsse ausgefallen. Das Klimapaket sei aber auf Jahre angelegt und die Maßnahmen kämen "immer wieder auf die Tagesordnung". So werde die SPD immer wieder den Ausgleich durch Preiserhöhungen durch die Klimamaßnahmen auf die Agenda setzen.

Hintergrund ist eine Einigung von Bund und Ländern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden zum 1. Januar 2021 mit 25 Euro pro Tonne starten - zuvor war ein Einstiegspreis von 10 Euro vorgesehen./bw/DP/fba