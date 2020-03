SPD-Spitze kritisiert Union wegen Investitions- und Klimapolitik

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Zur 100-Tages-Bilanz ihrer Amtszeit als SPD-Chefs kritisieren Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die Union für ihr Bremsen in der Investitions- und Klimapolitik. Man sei zwar sehr zufrieden, sich im Koalitionsausschuss auf mehr Investitionen in den kommenden Jahren geeinigt zu haben, sagte Walter-Borjans dem Nachrichtenportal T-Online. "Aber auch da wollte sich die Union nicht festlegen, die Finanzierung und damit die Planungssicherheit von Investitionen für die nächsten zehn Jahre zu sichern", so der SPD-Chef weiter.

Genauso gebremst habe die Union beim Klima, "wo wir die Kosten sozial gerechter abfedern wollen als bisher", sagte Walter-Borjans. Bei alldem sei klar: "Es ist auf Dauer mehr nötig, als mit der Union gerade möglich ist", so der SPD-Politiker weiter. Die Große Koalition daran scheitern zu lassen, hält er jedoch für keine gute Idee: Er könne "niemandem empfehlen, jetzt alles wegzuwerfen, indem wir die Koalition verlassen. Dazu stecken noch zu wichtige Projekte im Rohr", sagte Walter-Borjans dem Nachrichtenportal T-Online.

Foto: über dts Nachrichtenagentur