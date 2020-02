SPD-Spitze fordert Machtwort von CDU-Chefin wegen Thüringen

Berlin (ots) - Nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zumMinisterpräsidenten von Thüringen mit Hilfe der CDU und AfD droht die SPD mitden Konsequenzen für die große Koalition. "Jemand, der mit Stimmen der Höcke-AfDin Thüringen an die Macht gekommen ist, kann und darf nicht Ministerpräsidentbleiben", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem TagesspiegelDonnerstagausgabe). "Dieser Schritt muss korrigiert werden und zwar schnell. Unddafür tragen auch Frau Kramp-Karrenbauer und Christian Lindner jetzt dieVerantwortung." Vor allem die CDU könne sich nicht weggucken. "Das war keinZufall, das war ein abgekartetes Spiel." Wie der Tagesspiegel aus SPD-Kreisenerfuhr, will die Partei das Vorgehen nicht akzeptieren und sieht sonst auch diegroße Koalition in Gefahr.Alle aktuellen Entwicklungen hier: https://www.tagesspiegel.de/politik/kemmerich-gewinnt-dank-cdu-und-afd-das-waren-die-ersten-worte-des-fdp-mannes-als-ministerpraesident/25509744.htmlRückfragen bitte an: Der Tagesspiegel, Tel. 030 / 290 21 14908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4512421OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell