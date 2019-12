Berlin (ots) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat in der Affäre um einenCDU-Kreispolitiker mit Neonazi-Vergangenheit in Sachsen-Anhalt ein Einschreitender CDU-Bundesspitze gefordert. "Es ist absolut unverständlich wie bei so klarenAnzeichen rechter Tendenzen in den eigenen Reihen Frau Kramp-Karrenbauer undHerr Ziemiak die Augen verschließen und nur durch Schweigen auffallen", sagteKlingbeil dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe) mit Blick auf die Affäre um denCDU-Kreispolitiker Robert Möritz, die inzwischen die Kenia-Koalition aus CDU,SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt gefährdet. "Wir sehen in dem Verhalten der CDUSachsen-Anhalt einen Dammbruch nach rechts."Bisher scheine niemand in der Partei, weder auf Landes- noch auf Bundesebene,entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. "Das ist entweder naiv oderverharmlosend, auf jeden Fall ist es ein Problem und gefährlich für denZusammenhalt in unserem Land", kritisierte Klingbeil. "Jemand, der offen einNazi-Tattoo trägt und nur durch öffentlichen Druck aus dem zu rechtsextremenNetzwerken gezählten Verein Uniter austritt, hat noch lange keine zweite Chanceverdient". Die CDU hat sich bisher mit Verweis auf eine Läuterung von Möritzhinter ihn gestellt und strebt keinen Ausschluss an - aber auch CDU-Politikerwie Wolfgang Schäuble und Ex-Generalsekretär Ruprecht Polenz pochen auf eineklare Abgrenzung zu rechtsextremen Tendenzen.Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4472245OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell