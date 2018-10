SPD-Spitze: 'Land in ernster Lage'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chefin Andrea Nahles will ungeachtet der personellen Turbulenzen in der CDU mit Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer intensive Gespräche über eine bessere Zusammenarbeit in der großen Koalition führen.



"Der Zustand dieser Regierung ist nicht akzeptabel", bekräftigte Nahles am Montag nach einer Präsidiums- und Vorstandssitzung in Berlin. Sie bekam den Auftrag, zu klären, "wie die Union ihre inhaltlichen und personellen Konflikte so lösen will, dass die Regierungsarbeit davon nicht weiter negativ berührt wird".

Zudem will die SPD bis zur Jahresauftaktklausur 2019 programmatische Konflikte etwa in der Asyl- und Klimapolitik klären, da viele Bürger nicht mehr wüssten, wofür die Sozialdemokraten stehen. "Das Land ist einer ernsten politischen Lage", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil. Die Regierung von Union und SPD sei angetreten, um Vertrauen zurückzugewinnen. "Dieses Versprechen hat die Regierung bisher nicht einlösen können."

Bei einer Vorstandsklausur am 4./5. November soll ein Koalitionsfahrplan beschlossen werden für eine bessere Arbeitsweise. Er soll konkrete Zeitpläne enthalten, bis wann welche Projekte beschlossen werden. Zur Halbzeit der Legislaturperiode im Herbst 2019 will die SPD beraten, ob sie die Arbeit fortsetzt. Dass angesichts der Lage der regulär im Dezember 2019 geplante nächste Bundesparteitag vorgezogen wird, ist laut Nahles auch eine Option./ir/DP/nas