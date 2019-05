Köln (ots) -Die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl Katarina Barley fordertmehr Menschlichkeit und Authentizität in der Politik. In einemInterview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" fürRTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio reagiert Barley auf denSpott der "heute-show" im ZDF, die Partei würde Barleys Tochterplakatieren: "Ich habe mir das Originalbild geben lassen, weil ichausdrücklich gesagt habe, ich will nicht, dass Ihr mich zu meinerTochter macht."Im Gespräch mit "FRAGEN WIR DOCH!" räumt Barley ein: "Die habendie Ringe unter den Augen etwas weniger dunkel gemacht, weil ich andem Morgen um viertel vor fünf aufgestanden bin. Ansonsten sind alleFalten noch da, die auf dem Originalbild zu sehen sind."Katarina Barley erklärt im Interview mit "FRAGEN WIR DOCH!":"Parteienverdrossenheit hat damit zu tun, dass Politiker soentmenschlicht wahrgenommen werden. Denn vertrauen kann man nurjemandem, für den man ein Gefühl bekommen hat." Barley: "Wir sindganz normale Menschen, die lieben und die mal krank werden, die auchmal einen Fehler machen und die sich ärgern oder freuen."Barley ist im "FRAGEN WIR DOCH!"-Gespräch sicher: "Der größteFehler in der Politik ist, dass man sich verstellt." Mit Blick aufdie Europa-Wahlkämpfe des früheren Spitzenkandidaten Martin Schulzsagt Barley im RTL-Podcast: "Ich finde es großartig, wie MartinSchulz Hallen rocken kann. Doch ich wäre das nicht, wenn ich mich dahoch stelle und eine halbe Stunde schreie."Auch zur Strache-Affäre in Österreich äußert sich Barley bei"FRAGEN WIR DOCH!": "Die Lehre aus Österreich ist, wer mitRechtsaußen zusammenarbeitet, der macht sich die Hände schmutzig."Barley: "Österreich zeigt auch, dass Europa wirklich bedroht ist."Sie sei jedoch skeptisch, ob die Aufdeckung der Affäre der Anfang vomEnde des Rechtspopulismus in Europa sei. Barley: "Die Masche vondenen ist doch, wenn sie ertappt werden, immer in die Opferrolle zugehen."Das vollständige Gespräch mit Katarina Barley hören Sie abMittwochmittag in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!"für RTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify, SoundCloud und AUDIO NOW.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro.Jochen Maass.Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell