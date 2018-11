BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, hat Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen scharf kritisiert. "Herr Maaßen ist eine freikreisende Rakete mit defekter Steuerung. Doch im Gegensatz zur jüngsten Panne eines Sojus-Rakete scheint bei ihm nicht nur ein einzelner Bolzen verbogen", sagte Lischka der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe).

Es sei "bodenlos", dass Maaßen mit der SPD die älteste demokratische Partei Europas in die linksradikale Ecke stelle. "Sich beharrlich zu weigern, Teile der AfD zu beobachten aber der Sozialdemokratie Linksextremismus zu unterstellen, ist ein weiterer Beleg dafür, dass Maaßens politisches Koordinatensystem vollkommen aus den Fugen geraten ist", so Lischka weiter. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sei für das entstandene Desaster "voll verantwortlich", so Lischka. "Das Problem Maaßen ist bereits seit Längerem ein Problem Seehofer."

