SPD-Politiker Lauterbach hält Mundschutzpflicht für sinnvoll

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Deutschland verpflichtend zu machen.



Niemand wolle die Menschen jetzt mit weiteren schlechten Nachrichten konfrontieren, sagte Lauterbach am Dienstag im "Deutschlandfunk". Er sei trotzdem der Meinung, "dass man jetzt ehrlich sein sollte und bundesweit eine Mundschutzpflicht in bestimmten Bereichen einführen sollte". In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr etwa sei das Tragen eines Mundschutzes "medizinisch sinnvoll", erklärte der Bundestagsabgeordnete.

"Der selbst gemachte Mundschutz ist nicht immer perfekt, aber wenn es gut erklärt ist, wie man ihn trägt, dann hilft er mehr, als dass er schadet", sagte Lauterbach.

Seit Montag gilt in Sachsen eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Mehrere weitere Bundesländer werden in Kürze nachziehen oder beraten darüber.

Lauterbach äußerte außerdem die Sorge, Menschen könnten aufgrund der ersten Lockerungen nun leichtsinnig werden. Darüber hinaus würden nun bereits Forderungen nach weiteren Aufhebungen von Corona-Beschränkungen laut, "statt dass man abwartet, ob die Lockerungen, die wir jetzt gemacht haben, ob wir uns die leisten können oder ob die schon zu weit gehen". Die Debatte sei in dieser Hinsicht falsch geführt worden, findet Lauterbach: "Man hätte sagen müssen: "Wir haben bisher noch nichts erreicht."" Eine Immunität in der Bevölkerung sei schließlich noch in weiter Ferne./haw/DP/fba