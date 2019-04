SPD-Politiker Kahrs fordert AfD-Verbot

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, hat sich für ein Verbot der AfD ausgesprochen. "Alle AfD-Abgeordneten sind Mitglieder einer rechtsradikalen Partei", sagte er am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Die Partei müsse deshalb überprüft, beobachtet und verboten werden, sagte der SPD-Chefhaushälter.

Seinem Parteikollegen Thilo Sarrazin riet er, selbst aus der SPD auszutreten. "Wenn er schlau ist, tritt er in die AfD ein, da gehört er hin", so Kahrs.

Foto: über dts Nachrichtenagentur