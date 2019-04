SPD-Plan zur Pflege ist ein ungedeckter Scheck zu Lasten der Enkelkinder

Berlin (ots) - Zur Forderung des SPD-Parteivorstands nach einemUmbau der Pflegeversicherung erklärt der Direktor des Verbandes derPrivaten Krankenversicherung (PKV), Florian Reuther:"Der SPD-Vorstoß zur Reform der gesetzlichen Pflegeversicherungverschärft den Generationenkonflikt und stellt einen ungedecktenScheck zulasten der Kinder und Enkel aus. Das wäre ein fatales Signalfür weniger statt mehr Eigenvorsorge - und ist verantwortungslosgegenüber den jungen Erwerbstätigen.Die SPD will die Eigenanteile der Pflegebedürftigen deckeln undalle Kostensteigerungen auf die künftigen Beitrags- und Steuerzahlerverlagern. Das ist sozialpolitisch nicht gerecht. Eine Deckelungwirkt auch zugunsten von Gutverdienern, die sehr wohl aus eigenerKraft für die Pflege-Kosten aufkommen bzw. vorsorgen können.Mit Blick auf die demografische Entwicklung mit immer mehrÄlteren, die vermehrt Pflege beanspruchen, und immer wenigererwerbstätigen Beitragszahlern ist das nicht nachhaltig und erhöhtdie verdeckte Verschuldung der Sozialversicherung. Die Folge sindsteigende Beitrags- und Steuersätze auf Kosten der Jüngeren undsteigende Lohnzusatzkosten zu Lasten des WirtschaftsstandortesDeutschland. Durch den SPD-Plan würde die kritische40-Prozent-Obergrenze der Sozialabgabenquote dauerhaft durchbrochen.Noch viel schlimmer wären die Folgen einer von der SPDpropagierten Einheitskasse unter dem irreführenden Titel"Bürgerversicherung". Damit würde das demografische Dilemma dergesetzlichen Pflegeversicherung verschärft. Denn eine Einbeziehungder Privatversicherten löst kein einziges Finanzierungsproblem. Diegroße Mehrheit der heute Privatversicherten würde keineswegs denHöchstbeitrag in einer "Pflege-Bürgerversicherung" zahlen. Aber siewürde lebenslang die gleichen Kosten verursachen wie alle anderen -nur ohne kapitalgedeckte Vorsorge. Das Ausgabenproblem bliebe völligungelöst - es würde sich nur um die Ausgaben für 9,3 Millionenweitere Versicherte verschärfen.Ein Zugriff auf die Kapitalvorsorge der privatenPflegeversicherung wäre schon verfassungsrechtlich gar nicht möglich.Das weiß im Grunde auch die SPD, wie die im Beschluss desParteivorstands enthaltene Einschränkung offenbart.Anstatt das gut funktionierende und nachhaltige Vorsorge-Systemder privaten Pflegeversicherung vorsätzlich zu zerschlagen, müssenfür eine stabile Pflege-Finanzierung mehr Menschen und Leistungenkapitalgedeckt abgesichert werden. Also Aufbauen statt Abreißen. DiePKV steht für den Ausbau dieser kapitalgedeckten undgenerationengerechten Säule bereit."Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell