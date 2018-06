Hamburg (ots) -Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sprach am Sonntag, 24.Juni 2018, bei der ZEIT MATINEE über den Konflikt zwischen CDU undCSU: "Es gibt ein paar Männer, die alle auf dem Ego-Trip sind. Dievergessen bei allem Macht- und Platzhirschgehabe, wofür wirangetreten sind und dass die Leute etwas anderes von uns erwarten".Im Gespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur RomanPletter zeigt sich die Ministerin besorgt: "Das nützt niemandemetwas. Es gibt nur einen Profiteur von diesem Streit", und das seidie AfD.Dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder empfiehlt sie, mal einPraktikum in Neukölln zu absolvieren: "Der hat das Menschenbild vom'Schreckgespenst Flüchtlingsstrom'. Der müsste die Flüchtlingekennenlernen, die an Kliniken eine Ausbildung gemacht haben und dajetzt als Pflegekräfte arbeiten. Die Leute sind froh, dass die dasind."Zu Burkinis im Schwimmunterricht widerspricht Giffey der CDU: "Daswichtigste ist ja das Wohl der Kinder, und das heißt nun mal, dassalle Schwimmen lernen." Es sei deshalb völlig vertretbar, wennSchulen die Teilnahme am Schwimmunterricht fördern, indem sieBurkinis erlauben und ausgeben. Wichtig sei nur, dass derBildungsauftrag im Vordergrund stehe und die Sache "nichthochstilisiert wird zum Untergang des Abendlandes".Bildmaterial zur Veranstaltung senden wir Ihnen auf Anfrage gernezu.Pressekontakt:Maria SängerUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 4643E-Mail: maria.saenger@zeit.deOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell