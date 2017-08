SPD-MdB Eva Högl schließt Abbruch der Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz nicht aus

Berlin (ots) - Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Innenexpertin EvaHögl hat sich kritisch zu dem Projekt der Gesichtserkennung amBerliner Bahnhof Südkreuz geäußert.Högl sagte am Mittwoch dem rbb, der Versuch müsse ordentlichdurchgeführt werden. Sonst liefere er keine Erkenntnisse: "DieRahmenbedingungen müssen klar sein: Welche Daten werden erhoben, wiewerden die ausgewertet. Wir können nur entscheiden, ob wir dieGesichtserkennung richtig finden und ob wir sie flächendeckendeinsetzen wollen, wenn der Versuch auch aussagekräftig ist. Ich binin Sorge, ob das das richtige Vorgehen war. Wenn er nicht vernünftigdurchgeführt wurde, bin ich dafür ihn abzubrechen und neu zu machen."Der Verein "Digitalcourage" hatte kritisiert, dass bei demTestlauf von den freiwilligen Teilnehmern mehr Daten erhoben würdenals mit ihnen abgestimmt war. Am Donnerstag will sich InnenministerThomas de Maizière am Bahnhof Südkreuz über den Versuch informieren.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell