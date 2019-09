SPD-Kandidatentour: Jo Leinen von Scholz enttäuscht

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen hat den Auftritt von Vizekanzler Olaf Scholz bei der Regionalkonferenz in Saarbrücken am Mittwoch bemängelt. Scholz sei verhalten gewesen, obwohl er im Mittelpunkt stehe, sagte Leinen am Donnerstag dem Deutschlandfunk. "Das war gestern etwas eine Ernüchterung", fügte der Politiker hinzu.

Trotz dessen, dass es für ihn nicht gut lief, sei Scholz jedoch noch im Rennen. Leinen selbst sieht im Duo aus dem früheren NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken seine Favoriten. Am Mittwochabend ist die Tour der Bewerber um den Parteivorsitz angelaufen. Dabei hatte die Zweierkombination Lange und Ahrens ihre Kandidatur zu Gunsten von Esken und Borjans zurückgezogen.

