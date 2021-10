SPD, Grüne und FDP wollen Bürgergeld statt Hartz IV

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ampel-Sondierer von SPD, Grünen und FDP wollen statt der bisherigen Hartz IV-Grundsicherung ein Bürgergeld einführen.



"Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein", heißt es in dem am Freitag vorgelegten Sondierungspapier, mit dem die Unterhändler der Parteien Zustimmung ihrer Gremien für Koalitionsverhandlungen einholen wollen. Hilfen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sollen hierbei zentral sein. Auch soll an Mitwirkungspflichten festgehalten werden, die jedoch entbürokratisiert werden sollen. "Die Zuverdienstmöglichkeiten wollen wir verbessern, mit dem Ziel, Anreize für Erwerbstätigkeit zu erhöhen", hieß es weiter./wpe/DP/jha