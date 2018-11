SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach: Groko muss sich um traumatisierte Flüchtlinge kümmern

Berlin (ots) - Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, die jetzttraumatisiert in Deutschland leben, seien "eine unterschätzte Gefahrfür die Betroffenen selbst und für die Bevölkerung", sagteSPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im ARD-Mittagsmagazin.Bisherige Schätzungen, dass bis zu 50 Prozent der Geflüchteten anDepressionen erkrankt seien, hält Lauterbach für glaubwürdig. Unterden Kindern könnten es 60 Prozent sein. Lauterbach warnt: "Da sindviele dabei, die sich langfristig unvorhersehbar entwickeln können."Bundesgesundheitsminister Spahn müsse aufgrund dieser Gefahr mehrtun, damit es genug Therapieplätze gibt. Das aktuelleCDU-Kandidatenrennen könnte das verhindern, glaubt Lauterbach: "Jetzthat der Gesundheitsminister Sorge, etwas für Flüchtlinge zu tun, weildas seine Profilierung in dem Bereich gefährdet", sagte er. "Fallsvom Ministerium nichts kommt, werden wir in der Großen Koalition daaktiv werden", kündigte er an. Die SPD-Fraktion wolle sich des Themasannehmen.Mehr auf mittagsmagazin.de undhttps://www.youtube.com/user/ARDMittagsmagazinQuelle: ARD-Mittagsmagazin vom 8.11.2018, ARD+ZDF, 13 UhrPressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell