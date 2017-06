SPD-Generalsekretär wirft Merkel Alleingänge in Europa vor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Hubertus Heil, der neue Generalsekretär der SPD, attackiert die Europapolitik der Bundeskanzlerin. Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" sagte Heil: "Die CDU-Vorsitzende hat es verpasst, in sämtlichen europäischen Krisen zu einer gemeinsamen europäischen Lösung beizutragen - sei es in der Flüchtlingsfrage, sei es in der Finanzkrise." Auch deshalb sei Europa im Klein-Klein stecken geblieben anstatt die großen Fragen zu klären.

"Wo ist Merkels große Strategie, die Europa als Wertegemeinschaft, als Wirtschaftsraum und als gemeinsame Antwort auf eine unsicher gewordene Welt zusammenhält?" Europa brauche vor allem Investitionen in seine Zukunft. Frankreichs Präsident Macron wolle beispielsweise ein einheitliches Eurozonen-Budget. "Dem muss man nicht gleich beipflichten, doch man sollte offen darüber reden", sagte Heil der "Welt am Sonntag".

Foto: über dts Nachrichtenagentur