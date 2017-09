SPD-Generalsekretär gegen Ausstiegsdatum für Verbrennungsmotor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat sich dagegen ausgesprochen, sich schon jetzt auf ein Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor festzulegen. "Ein Ausstiegsdatum wäre ein ganz falscher Weg. Denn wir wissen, dass wir zum Beispiel beim Thema Elektromobilität ja noch eine ganze Reihe Fragen zu klären haben", sagte Heil am Samstag im RBB-"Inforadio".

Verbrennungsmotoren würden noch eine ganze Zeit als Brückentechnologie gebraucht. Allerdings müsse die Autoindustrie langfristig Alternativen entwickeln. "Ende der 20er Jahre werden wir es erleben, da wird der Verbrennungsmotor mutmaßlich an Bedeutung verlieren." Es werde andere Mobilitätskonzepte geben. Deutschland müsse dabei, "was Fahrzeuge betrifft, noch in der Welt mitspielen" können, so der SPD-Politiker.

