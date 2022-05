SPD-Generalsekretär Kühnert: 'Kein schöner Abend'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat enttäuscht auf das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein reagiert. "Das ist kein schöner Abend, das hatte sich angedeutet. Hier hat der Effekt durchgeschlagen, den wir jetzt von vielen Landtagswahlen kennen: Ein sehr beliebter Amtsinhaber", sagte Kühnert am Sonntagabend in der ARD. Jetzt gehe der Blick nach vorne. "Nächste Woche steht Nordrhein-Westfalen an, dort gibt es keinen beliebten Amtsinhaber, sondern ein komplett offenes Rennen zwischen CDU und SPD."/jr/DP/men