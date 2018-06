SPD-Generalsekretär Klingbeil: Seehofer wird sich nicht über Merkel hinwegsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil glaubt nicht, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gegen den Willen der Kanzlerin Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen wird.



"Ich gehe davon aus, dass Herr Seehofer sich nicht über die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin hinwegsetzen wird", sagte Klingbeil am Dienstag im Deutschlandfunk. Im Streit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Seehofer in der "Süddeutschen Zeitung" angekündigt, er werde sich nicht durch ihre Richtlinienkompetenz davon abbringen lassen, notfalls ab 1. Juli Flüchtlinge an der Grenze abweisen zu lassen, die bereits in einem anderen EU-Staat registriert sind. Dies hat er für den Fall angedroht, dass die von Merkel angestrebte europäische Lösung bis dahin nicht zustandekommt.

Sollte sich CSU-Chef Seehofer tatsächlich über die Kanzlerin hinwegsetzen, rechnet der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider mit seiner Entlassung als Innenminister: "Das liegt auf der Hand", sagte Schneider im ARD-"Morgenmagazin".

Klingbeil kritisierte die CSU scharf: "Ich erlebe auch heute wieder, dass die CSU das Ganze gefährlich populistisch ausschlachtet. Wenn ich sehe, dass die CSU heute im bayerischen Landtag einen Antrag als Dringlichkeitsantrag eingebracht hat, in dem der "Masterplan" von Horst Seehofer beschlossen und unterstützt werden soll, und niemand in Deutschland außer Herr Seehofer selbst anscheinend diesen "Masterplan" kennt, dann sieht man, was für ein gefährliches Spiel die CSU gerade hier treibt."/per/DP/men