SPD-Fraktionsvize schlägt Solarpflicht für Neubauten vor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD gibt es Überlegungen, für Neubauten eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen auf dem Dach einzuführen. "Um im Bereich der Eigenstromversorgung klimafreundlich voranzukommen, könnte man auch über eine Installationspflicht von Solarzellen auf neuen Dächern nachdenken", sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Und weiter: "Für die EEG-Novelle, die das Bundeswirtschaftsministerium für den Herbst angekündigt hat, werden wir uns solche Modelle in jedem Fall anschauen."

Man brauche in Deutschland mehr Solarenergie. Der Bundestag will am Donnerstag den Weg für einen stärkeren Ausbau des Ökostroms in Deutschland freimachen und den sogenannten Solardeckel, der die Förderung für Photovoltaik-Anlagen bislang begrenzen sollte, kippen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur