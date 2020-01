SPD-Fraktionsvize fordert Nachbesserungen bei Windkraft-Abständen

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat Nachbesserungen im Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu Abstandsregeln bei Windkraftanlagen gefordert.



"Rigorose Abstandsregeln führen in die Sackgasse", sagte Miersch der "Rheinischen Post" (Freitag). Er sprach sich gegen einen Vorschlag der Unionsfraktion aus, wonach der geplante Mindestabstand von 1000 Metern für Windräder künftig zu Wohnhäusern einzuhalten ist, die in einem Gebiet mit Bebauungsplänen stehen oder gebaut werden können. In Altmaiers Entwurf sollte der Abstand ab "mehr als fünf" Häusern gelten. "Wenn Vorschläge aus dem Bundeswirtschaftsministerium genauso wie aus der Unionsfraktion den Ausbau von Windkraft verunmöglichen, können wir da nicht mitgehen. Die Zeit drängt", sagte Miersch./zeh/DP/zb