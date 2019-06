SPD-Fraktionsvize Lauterbach gegen vorgezogenen SPD-Parteitag

BERLIN/PASSAU (dpa-AFX) - Der SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach hat sich gegen ein Vorziehen des für Dezember geplanten Parteitags ausgesprochen.



Aus seiner Sicht sei das nicht sinnvoll, "weil wir gerade voll in Arbeit sind, zum Beispiel in der Gesundheitspolitik und der Arbeitsmarktpolitik", sagte er der "Passauer Neuen Presse" (Montag). Wenn man das jetzt unterbreche, werde die Bilanz noch zu mager sein. "Dann müsste man sofort raus aus der GroKo, weil man nicht genug erreicht hat. Ob der Wähler eine solche heldenhafte Geste belohnt, glaube ich nicht. Er wird das für pure Taktik halten."

Aber er höre diese Forderung sehr viel in der Partei. "Vielleicht kommt es genauso." SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hatte am Sonntag nach einem historischen Debakel bei der Europawahl und einem erbitterten Machtkampf den Rücktritt von ihren beiden Spitzenposten in Partei und Fraktion angekündigt./zeh/DP/zb