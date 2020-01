SPD-Fraktionschef für weiteren Bestand des Atomabkommens

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, hofft auf einen weiteren Bestand des Atomabkommens mit dem Iran.



"Wir würden uns wünschen, dass es weiter erhalten bleibt", sagte Mützenich am Rande einer Fraktionsklausur am Donnerstag in Berlin. Er wies darauf hin, dass der Sicherheitsrat der UN dem Abkommen zugestimmt habe. Der Vorteil des Abkommens sei, dass es Inspektoren im Land zulasse. "Das ist die beste Versicherung, dass der Iran nicht zu einer Atombombe greift", so der SPD-Fraktionschef.

Bereits Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte die Forderung von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Deutschland und andere Staaten sollten nicht länger am Atomabkommen mit dem Iran festhalten./bw/DP/stw