SPD-Fraktion wirft Union Sonntagspredigten zum Klimaschutz vor

BERLIN (dpa-AFX) - In der Klimaschutz-Debatte wirft die SPD im Bundestag CDU und CSU vor, ihren Worten keine Taten folgen zu lassen.



"Wir können es uns nicht länger leisten, am Sonntag Klimaschutz zu predigen und in der Woche die konkrete Umsetzung zu blockieren", sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch der Deutschen Presse-Agentur. So werde etwa das von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegte Klimaschutzgesetz "rundweg abgelehnt". Miersch forderte die Minister von CDU und CSU auf, "die Rosinenpickerei zu beenden und endlich wirksame Vorschläge für ein schlüssiges und wirksames Gesamtkonzept vorzulegen".

Am Wochenende hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unter anderem eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen vorgeschlagen und erneut einen "nationalen Klimakonsens" gefordert. Aus der Union kommen außerdem Forderungen etwa zum Umbau der Kfz-Steuer und zu einem stärkeren Engagement für Aufforstung in Deutschland.

Miersch warf dem Koalitionspartner vor, in der Praxis zu blockieren, und holte zum Rundumschlag aus: Die Union verhindere "den notwendigen Ausbau der Windenergie mit Forderungen nach absurden Abstandsregelungen wie in Bayern", sagte er. Das Bundeslandwirtschaftsministerium von Julia Klöckner (CDU) verhindere "eine substanzielle ökologische Agrarreform", im Verkehrsministerium von Andreas Scheuer (CSU) werde "die Mobilitätswende mit Denkverboten für die eigenen Experten unmöglich gemacht"./ted/DP/zb