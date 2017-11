SPD-Fraktion reicht Merkels Glyphosat-Erklärung nicht

BERLIN (dpa-AFX) - Im Glyphosat-Streit reicht der SPD-Bundestagsfraktion die Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht aus.



Das Kanzleramt sei offensichtlich derzeit nicht in der Lage, seine Aufgaben wahrzunehmen. "Der Autoritätsverlust der Bundeskanzlerin ist greifbar geworden und beschädigt die vertrauensvolle und reibungslose Zusammenarbeit in der Bundesregierung", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, am Dienstag. "Solche chaotischen Abläufe sind für das größte Land in der EU völlig inakzeptabel."

Zuvor hatte Merkel am Rande des Diesel-Gipfels mit den Kommunen missbilligt, dass Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) gegen Absprachen in der geschäftsführenden Regierung und im Alleingang in Brüssel für die verlängerte Zulassung des Unkrautgiftes Glyphosat gestimmt habe. Schneider überzeugt das nicht: "Völlig offen geblieben ist, wie die Bundeskanzlerin sicherstellen will, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholt. Ihre Glaubwürdigkeit steht in Frage."/tb/DP/nas