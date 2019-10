BERLIN (dpa-AFX) - Der Wettstreit um den SPD-Vorsitz wird in einer Stichwahl entschieden.



Im zweiten Wahlgang des Mitgliederentscheids treten Finanzminister Olaf Scholz und die Brandenburgerin Klara Geywitz gegen Nordrhein-Westfalens früheren Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an, wie die Partei am Samstag mitteilte.