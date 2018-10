SPD-Chefin droht mit dem Ende der Koalition (FOTO)

Hamburg (ots) -Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles, 48, droht mit dem Ende derGroßen Koalition. "Seit Beginn der Regierungsarbeit, eigentlich sogarschon seit Beginn der Koalitionsverhandlungen belastet derRichtungsstreit innerhalb der Union diese Koalition ganz massiv", soNahles gegenüber der Wochenzeitung DIE ZEIT. Zwei "veritableRegierungskrisen" hätten die Leistungen der Koalition völligzugedeckt. "Wenn der unionsinterne Zoff aber weiterhin allesüberlagert, macht gute Sacharbeit natürlich irgendwann keinen Sinnmehr", so Nahles. Eine große Koalition müsse mehr von sich verlangen,als es schon zu einem Erfolg zu erklären, "wenn mal eine Woche langkeine Regierungskrise ist."Nahles kritisiert auch das jüngste Agieren der Kanzlerin. Es seibisher nicht gelungen, die Koalition in ruhiges Fahrwasser zubringen. "Daran hat die Regierungschefin natürlich ihren Anteil", soNahles. Angela Merkel habe als Kanzlerin die Richtlinienkompetenz."Sie hat also viele Mittel in der Hand, um dieser RegierungStabilität zu geben." Sie nutze diese Mittel aber nicht. "Ich würdemir von Frau Merkel oft mehr Führung und Haltung wünschen."Pressekontakt:Das komplette ZEIT-Interview dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell