SPD-Chefin Saskia Esken macht sich für massive staatliche Investitionen stark

Bremen (ots) - Die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken macht sich für einenhöheren Mindestlohn, mehr Tarifbindung und massive staatliche Investitionenstark. "Vor allem bei Schulen, Straßen und Brücken, also im Bereich derkommunalen Infrastruktur, muss stetig zusätzlich investiert werden", sagte Eskenim Interview mit dem in Bremen erscheinenden WESER-KURIER (Montagausgabe). Vonder CDU/CSU fordert sie Gesprächsbereitschaft. "Die Union muss ja auch sehen,dass wir vor riesigen Herausforderungen im Land stehen." Angegangen werdenmüssten auch Projekte, die nicht im Koalitionsvertrag stünden, betonte sie."Eine Regierung muss doch auf Veränderungen reagieren können, sie darf dieRealität ja nicht ausblenden. Alles andere wäre unverantwortlich", sagte Esken.Auch CDU und CSU würden sicherlich mit Ideen in diese Koalitionsgespräche gehen."Wenn wir was bewegen wollen, dann werden wir auch zueinander kommen", sagte dieneue SPD-Chefin.