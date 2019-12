SPD-Chefin Esken: SPD muss sich künftig von der Groko abgrenzen, um Erkennbarkeit und Glaubwürdigkeit zu entwickeln

Bonn (ots) - Die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken pocht auf wesentlich mehrBeinfreiheit der SPD, Konzepte und Ideen auch als Regierungspartei offensiv zuvertreten. "Wir als Partei müssen uns von der Groko abgrenzen, auch wenn wir sienicht verlassen, weil wir eigenständig sind und Erkennbarkeit wieGlaubwürdigkeit entwickeln müssen", meinte Esken im Fernsehsender phoenix(Freitag, 6. Dezember). Als sozialdemokratische Partei dürfe man nicht ständigdie Regierungskoalition mitdenken, wenn man eigene Vorstellungen voranbringenwolle. "Das ist ganz wichtig, damit man in Koalitionen am Ende nicht untergehtund nicht mehr als eigenständige politische Kraft erkennbar ist", so Eskenweiter, die sich im Übrigen auch von der Bundestagsfraktion und derenSelbstverständnis abgrenzte: "Auch wenn sich eine Fraktion alsKoalitionsfraktion empfindet, muss die Partei ihre eigenständige Rolle spielen."Esken widersprach dem Eindruck, die SPD sehne sich grundsätzlich nach derOpposition. "Es ist nicht so, dass wir etwas gegen das Regieren hätten undoppositionsselig wären, aber es muss der Gedanke vorherrschen, als eigenständigeKraft wahrgenommen zu werden."SPD-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans machte deutlich, dass es nunmehr auf dieVerhandlungen mit der Union ankomme, ob die Koalition eine Chance habe. "Es wärenicht konsequent gewesen, ohne Gespräche heute zu entscheiden. Wir machen das anInhalten fest." Mit dem Parteitag habe die SPD einen Prozess angestoßen. "DiePunkte, die uns am Herzen liegen, müssen sich erkennbar in der Koalitionsdebatteniederschlagen", meinte Walter-Borjans.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4461408OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell