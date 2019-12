SPD-Chefin Esken: Bringen Koalition nicht in 'Schief- oder Hängelage'

BERLIN (dpa-AFX) - Vor einer Sitzung des Koalitionsausschusses haben die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans einen konstruktiven Kurs im Regierungsbündnis angekündigt.



"Wir bringen die große Koalition nicht in eine Schief- oder Hängelage", sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die SPD handele verantwortlich und gehe nicht zum Selbstzweck von der Fahne.

"Es gibt aber Entwicklungen und Herausforderungen für unser Land, die Gespräche in der Koalition notwendig machen", sagte Esken. Ihr Co-Chef Walter-Borjans betonte, die SPD müsse weiter denken: "Das innerhalb einer Koalition Machbare darf nicht das Ziel sein." Die SPD müsse in Sachen Klimaschutz und besonders in Sachen sozialer Abfederung weitergehende Ziele haben.

Union und SPD wollen an diesem Donnerstag die weitere Arbeit der Koalition nach dem Wechsel an der SPD-Spitze beraten (18.30 Uhr). Dazu nehmen die neuen SPD-Vorsitzenden zum erstem Mal am Koalitionsausschuss bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teil./bw/DP/mis