SPD-Chef wirft Union Krawall-Kurs vor

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder für ihren Oppositionskurs unter anderem bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht scharf kritisiert. "Merz und Söder treten eher auf wie die pubertierenden Jungs auf dem Schulhof, die jede Rauferei suchen", sagte Klingbeil am Mittwoch in der Bild-Sendung "Die Richtigen Fragen".

Er verwies auf Angriffe aus der Union auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Innenministerin Nancy Faeser (SPD) - die zuletzt wegen eines älteren Gastbeitrags für die Publikation einer linken Vereinigung, für die sich der Verfassungsschutz interessiert, in der Kritik stand - oder Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.

Immer wieder gehe die Union auf Krawall, sagte Klingbeil. "Man sucht krampfhaft den Konflikt, man versucht sich abzugrenzen, man ist überhaupt nicht seriös in der Oppositionsarbeit."

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte eine Aussetzung des Vollzugs der ab Mitte März greifenden Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und in Kliniken angekündigt. Sie sei aber in der jetzigen Form nicht umsetzbar, der Bund müsse nachbessern, argumentierte er am Dienstag. CDU-Chef Friedrich Merz hatte die Aussetzung in ganz Deutschland gefordert. Die Unionsfraktion hatte das Gesetz im Dezember im Bundestag mitbeschlossen. Klingbeil warf Merz und Söder einen "Wirrwarrkurs" vor, der zu Verunsicherung in der Bevölkerung führe./jr/DP/eas