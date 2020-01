SPD-Chef Walter-Borjans unterstützt Altschulden-Initiative von Bundesfinanzminister Scholz

Düsseldorf (ots) - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat in seiner Partei denBeschluss durchgesetzt, 2500 Kommunen von ihren Altschulden zu befreien. Daserfuhr die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Donnerstag) aus Parteikreisen. Einsolches Programm, so heißt es in der SPD, würde die entscheidendenVoraussetzungen dafür schaffen, dass die Gemeinden dort investieren können, woder Renovierungs- und Modernisierungsbedarf am höchsten sei. "DieWiedergewinnung der kommunalen Handlungsfähigkeit muss ganz vorne stehen", sagteder SPD-Chef der Zeitung. "Dafür brauchen wir den Altschuldentilgungsfonds, wieihn der Bundesfinanzminister angestoßen hat." Die SPD verweist auf einGutachten, dass die Wirtschaftsinstitute des Industrieverbands BDI und des DGBgemeinsam erstellt haben. Danach müssten Kommunen in ihre soziale und technischeInfrastruktur investieren, weitere Ganztagsschulen bauen und den öffentlichenNahverkehr weiterentwickeln. Auch in der energetischen Sanierung und beimWohnungsneubau gebe es einen Investitionsstau. Duisburgs Oberbürgermeister SörenLink (SPD) begrüßte den Vorstoß. "Norbert Walter-Borjans trifft mit seinerForderung zur kommunalen Altschuldentilgung den Nagel auf den Kopf", sagte dasStadtoberhaupt ebenfalls der Zeitung. Altschulden, so Link, seien wie einschwerer Bremsklotz und beeinträchtigten die Zukunftschancen der Menschen in derRegion.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4506152OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell