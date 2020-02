SPD-Chef Walter-Borjans fordert soziales Augenmaß beim Klimaschutz

Bielefeld (ots) - Der neue SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans plädiert fürein soziales Augenmaß beim Klimaschutz. "Wir müssen auch die Menschen mitnehmen,die nicht die Möglichkeit haben, mehr zu bezahlen, ohne den Lebensstandardempfindlich einzuschränken", sagte Walter-Borjans der in Bielefeld erscheinendenNeuen Westfälischen (Samstagausgabe). Gleichzeitig plädiert der SPD-Chef für einZusammenspiel von Klimaschutz und arbeitsplatzsichernder Wirtschaftspolitik. "Eskann nicht sein, dass der gesellschaftliche Wandel an denen hängen bleibt, diegewissenhaft ihren Job machen." Das sei ein Grund- und Zukunftsversprechen derSPD, das deren Handeln bestimme. "Deshalb ist es unsere Verantwortung, diesenMenschen eine Perspektive in diesem Transformationsprozess zu geben", soWalter-Borjans.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4508363OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell