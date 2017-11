SPD-Chef Schulz telefoniert: Schulterschluss mit Macron

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Martin Schulz hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron seine Unterstützung für dessen Vorschläge zur Erneuerung Europas versichert.



Bei dem ausführlichen Telefonat am Dienstagabend habe Schulz Macron die Lage in Deutschland nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche geschildert. Schulz habe sich besorgt gezeigt, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) keinen Finger krumm mache, um Macron bei EU-Reformen zu unterstützen. Deutschland drohe in der Europapolitik absehbar auszufallen, betonte Schulz nach Darstellung aus SPD-Kreisen vom Mittwoch./tb/DP/zb