SPD-Chef zu Briten-Votum: Es kommt eine Zeit nach dem Populismus Norbert Walter-Borjans enttäuscht vom Ausgang der Wahl in Großbritannien

Bielefeld (ots) - Die deutliche Niederlage der SPD-Schwesterpartei Labour beiden britischen Parlamentswahlen zeigt nach Ansicht des neuen SPD-Co-VorsitzendenNorbert Walter-Borjans, "wie wichtig in der Politik eine klare Haltung ist". DieNiederlage sei "das Ergebnis einer demokratischen Wahl. Für Labour einzweifellos enttäuschender Ausgang", sagte Walter-Borjans dem Nachrichtenportal"nw.de" in Bielefeld. Labour werde zurückkommen, so Walter-Borjans. "DieSozialdemokratie wird in ganz Europa gebraucht. Wichtig ist, die Werte einersozial gerechten Gesellschaft und des Zusammenhalts unverdrossen aufrecht zuhalten. Es kommt eine Zeit nach dem Populismus."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4467785OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell