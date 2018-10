SPD-Anhänger bei GroKo-Fortsetzung gespalten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Unter den SPD-Anhängern gibt es keine klar Mehrheit für oder gegen die Große Koalition. 45 Prozent der SPD-Anhänger wollen, dass die Sozialdemokraten das Bündnis aufkündigen, falls die Partei bei der Landtagswahl in Hessen deutlich an Stimmen verlieren sollte, 45 Prozent sind nicht dieser Meinung, so eine Umfrage von Emnid im Auftrag des Focus. Am größten ist der Rückhalt für die Große Koalition unter den Anhängern der Union.

Dort wollen nur 36 Prozent ein Ende der Koalition, 54 Prozent fänden das falsch. Unter allen Befragten sind 45 Prozent dagegen, dass die SPD das Regierungsbündnis mit der Union aufkündigt, 40 Prozent können einen Ausstieg aus der Großen Koalition nach der Hessen-Wahl nachvollziehen. Für die Umfrage befragte Kantar Emnid am 23. und 24 Oktober insgesamt 1.010 Wahlberechtigte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur