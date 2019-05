SPD-Abgeordneter Post fordert Nahles-Rücktritt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Sondersitzung der SPD-Fraktion zur politischen Zukunft von Andrea Nahles hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post die Partei- und Fraktionschefin aufgefordert, den Weg für einen Neuanfang freizumachen. "Alle Abgeordneten-Kollegen hören an der Basis, dass es mit Andrea Nahles nicht weitergehen kann", sagte Post dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Sie verschrecke die Wähler, "wir kommen mit Nahles nicht mehr an", so der Parlamentarier weiter.

"Alle hoffen, dass der Spuk bald ein Ende hat", sagte der Münchner Abgeordnete, der als scharfer Nahles-Kritiker gilt. "Nur weil es Andreas Kindheitstraum war, Führungspositionen in der SPD zu besetzen, darf sie jetzt nicht die ganze Partei in Geiselhaft nehmen", fügte Post hinzu.

Foto: über dts Nachrichtenagentur